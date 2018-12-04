Бензин на бирже продолжил дешеветь в пределах 2% на фоне предновогоднего спроса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бензин сорта Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизился в цене на 2%, до 45,6 тыс. рублей за тонну, следует из данных биржи.

В то же время цена на бензин Аи-95 показала снижение на 2,1%, до 47,7 тыс. рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 2% и составило 48,4 тыс. рублей, дизтопливо зимних сортов при этом подорожало на 0,1%, до 57,1 тыс. рублей за тонну.

Объем торгов вырос на 8,1% в натуральном выражении - до 129,5 тыс. т, в денежном рост - на 1,7%, до 5,42 млрд рублей.

Как ранее поясняли ТАСС участники торгов, сильный рост объемов торгов связан не только с сезонностью, но и с тем, что трейдеры запасаются топливом в преддверии повышения ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.