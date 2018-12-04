Минфин не планирует заставлять страховщиков продавать ОСАГО с повышенными лимитами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минфин в рамках законопроекта о реформе ОСАГО не планирует придавать статус публичности (обязанности страховщика продать полис) договорам ОСАГО с повышенным лимитом (1-2 млн руб.) и сроком действия (до трех лет). Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Законопроектом планируется, что публичным будет договор только с минимальным лимитом 500 тыс. руб. и сроком на 1 год, с повышенными лимитами будет продаваться по согласованию страхователя и страховщика. Этот пункт вызвал замечания со стороны Главного государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ, которое просит определиться с публичностью договора обязательного страхования (сейчас договор ОСАГО является публичным).

"Сделать публичными (договор с повышенным лимитом и сроком действия - прим. ТАСС) - это не вариант. Мы не можем заставить компанию страховую заключать договор ОСАГО на повышенный лимит на три года и т. д. С самого начала мы говорили, что это может быть сделано только в случае, если это будет добровольно со стороны как страхователя, так и страховщика. Поэтому здесь, как я уже вчера сказал Ведомостям и ТАССу, мы думаем, что будет ограниченная публичность, но какая-то такая немного странная юридическая конструкция, мы сейчас с ГПУ ее обсуждаем", - сказал Моисеев.

Ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин говорил, что не исключает возможности в рамках законопроекта отказаться от идеи повышенных лимитов и сроков действия, если договориться с ГПУ не удастся, при этом может быть рассмотрено включение этих предложений в другие нормы законодательства.

Реформа ОСАГО

Законопроект должен стать частью разработанной ЦБ и Минфином реформы тарифообразования в ОСАГО, которая должна привести к более справедливым тарифам. Сейчас цена ОСАГО устанавливается путем умножения базовой ставки тарифа (установлен ЦБ в коридоре 3432-4118 руб.) на восемь коэффициентов, которые тоже устанавливает ЦБ.

Первым этапом станет расширение тарифного коридора на 20% вниз и 20% вверх (коридор базового тарифа составит 2746-4942 руб.), соответствующее указание ЦБ утверждено советом директоров регулятора, его теперь должен зарегистрировать Минюст. Следующий этап предполагает законодательные изменения, проект закона готовит Минфин.

Проект предполагает введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 500 тыс. за вред имуществу, по 1 млн и по 2 млн руб. соответственно (сейчас - 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу). Документ вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас максимум - год). Согласно проекту, страховщик будет обязан продать полис только с минимальным лимитом и сроком действия (500 тыс. руб. и один год), повышение лимита и сроков будет возможно по согласованию страхователя и страховщика.

Помимо этого, проект предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года), и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ коридора.

Конечной целью реформы, возможной в более отдаленной перспективе, по мнению Минфина, должна стать либерализация ОСАГО, то есть освобождение тарифа от госрегулирования. ЦБ формулирует цель реформы как индивидуализация тарифа и отход от уравнительной системы, когда аккуратный водитель платит за риски аварийного.