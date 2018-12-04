В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

"В Ровенском районе Саратовской области обнаружено новое нефтяное месторождение. В настоящее время ведутся работы по подготовке к постановке запасов нефти на государственный баланс", - сказал Комаров, добавив, что объемы нефти в месторождении пока уточняются, однако, согласно первичным испытаниям, "приток нефти может составлять более 60 кубических метров в сутки".

По словам Комарова, месторождение открыла саратовская нефтеперерабатывающая компания ООО "Лукбелойл".

ООО "Лукбелойл" входит в тройку крупнейших нефтедобывающих предприятий Саратовской области. Учредителем компании является ООО "Белэнергомаш - БЗЭМ", работающее в сфере энергомашиностроения. Помимо разработки новых месторождений, инвестирует в проекты по строительству объектов по переработке и отгрузке нефти в Саратовской области.

По данным министерства промышленности и энергетики региона, добычу нефти и газа ведут 30 предприятий на территории 22 районов Саратовской области. По последним данным, суммарная добыча углеводородного сырья в регионе в текущем году составила 2,1 млн тонн условного топлива, что почти на 3% больше, чем в прошлом году.