СБ РФ: масштабы браконьерства и контрабанды биоресурсов наносят значительный ущерб

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Масштабы браконьерского промысла и контрабандного вывоза водных биоресурсов в иностранные государства наносят значительный экономический и экологический ущерб России. Об этом было заявлено на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по общественной безопасности, посвященном вопросам противодействия незаконному вылову водных биоресурсов.

"В связи с этим выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов государственной власти в области охраны водных биологических ресурсов, а также по предотвращению незаконного оборота, прежде всего рыбы ценных и особо ценных пород", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

На заседании было уделено внимание "совершенствованию деятельности по пресечению преступлений в данной сфере, мерам по ликвидации мест незаконной переработки и производства рыбной продукции, установлению международных и межрегиональных связей организованных преступных групп, а также выявлению финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов, полученных в результате незаконного оборота водных биологических ресурсов".