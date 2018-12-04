УФАС обязало омских энергетиков расторгнуть с "Газпромнефтью" договор поставки топлива

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области утвердил решение регионального УФАС по делам, возбужденным в отношении поставщиков тепловой и электрической энергии АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС" (входят в группу "Интер РАО"). Как сообщается на сайте омского управления антимонопольной службы, эти компании при заключении с ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" договоров поставки топлива нарушили закон "О защите конкуренции" и теперь обязаны расторгнуть эти соглашения.

"Обществам [АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"] были выданы предписания о расторжении заключенных с ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" договоров <…> Решения и предписания антимонопольного органа были обжалованы в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Омской области отказал обществам в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении.

В релизе поясняется, что Омское УФАС пришло к выводу, что заключение этими компаниями с дочерней компанией "Газпромнефти" договоров поставки мазута как у единственного поставщика нарушает федеральный закон "О защите конкуренции".

В пресс-службе "Омск РТС" ТАСС пояснили, что контракт был заключен на поставку 200 тонн мазута, который является растопочным топливом для ТЭЦ-2 и резервным топливом для котельных. "Нормативные запасы обеспечены, поэтому без тепла город не останется. Сейчас договор расторгнут, проведены повторные торги, на которые никто не заявился. Пройдены все процедуры для заключения договора с "Газпромом" ["Газпромнефть - Региональные продажи"] как с единственным поставщиком", - отметили в компании.

АО "ТГК-11" объединяет энергогенерирующие мощности Омской области и является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний Сибири. В ее состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. "Омск РТС" по своим сетям поставляет тепловую энергию омским потребителям и вырабатывает тепло в котельных и ТЭЦ-2.