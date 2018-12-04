Комитет Госдумы поддержал проект о проведении Росздравнадзором контрольных закупок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья во вторник рекомендовал палате принять во втором, основном чтении законопроект, который наделяет Росздравнадзор правом контрольной закупки, что позволит бороться с продажей некачественных лекарств и нарушением правил оказания платных медицинских услуг.

В частности, предусматривается возможность проведения "контрольных закупок в целях проверки соблюдения... правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарств". Новации позволяют организовывать контрольные закупки для проверки "соблюдения медицинской организацией порядка и условий предоставления платных медицинских услуг".

Согласно редакции, предлагаемой комитетом к принятию, госконтроль качества и безопасности медицинской деятельности включает в себя "проведение проверок соблюдения органами госвласти РФ, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья". Среди прочего, речь идет о проверках применения поликлиниками и больницами порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, а также соблюдения ими регламентов медицинских экспертиз, диспансеризации, медосмотров и освидетельствований.

Еще одно направление проверок - насколько в учреждениях здравоохранения выполняются требования по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации. Планируется контролировать соблюдение медработниками, руководителями медицинских организаций и фармацевтами ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности.

Данная инициатива прошла первое чтение еще в феврале этого года, затем несколько месяцев проводился анализ правоприменительной практики законопроекта, пояснил ТАСС зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль. "Это очень важный этап в процессе принятия любого законопроекта - проанализировать, каким образом будут применяться новые нормы, чтобы затем не было ошибок или злоупотреблений", - подчеркнул он.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению комитет предлагает принять ряд поправок к законопроекту. "Контрольная закупка - это мероприятие по контролю, во время которого орган госконтроля (надзора) создает ситуацию для совершения сделки с целью проверки соблюдения обязательных требований при продаже товаров или оказания услуг", - напомнил Огуль. "Предлагаемое новшество призвано навести порядок во многом: в соблюдении правил отпуска лекарств, в том числе и в сфере интернет-торговли, при оказании платных услуг в медучреждениях", - подчеркнул он. Новые правила будут также способствовать выявлению фактов продажи аптечных препаратов для их использования в немедицинских целях, добавил политик.

"Сферы деятельности, при которых возможна контрольная закупка, и основания для нее нами проработаны и внесены в таблицу поправок", - назвал депутат одобренные комитетом корректировки. "Появилась и новая статья, согласно которой контрольная закупка может быть проведена незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры". "Это очень важно, поскольку дает возможность обнаружить нарушения, что называется, по горячим следам", - считает он.

Огуль отметил, что еще с самого начала рассмотрения законопроекта приходилось слышать опасения предпринимателей, что право контрольной закупки Росздравнадзором может создать дополнительное давление на бизнес. "На самом деле закон принимается исключительно для защиты людей как раз от недобросовестности предпринимателей, ведь есть много случаев сбыта незарегистрированной или фальсифицированной фармпродукции и недобросовестного оказания платных медицинских услуг. Так что честным предпринимателям не о чем беспокоиться", - заверил он.