Эксперты оценили рост цен на продукты к Новому году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Предпосылок для значительного роста цен на традиционные угощения россиян к новогоднему столу, колбасу и мясопродукты, нет, а хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать на 4-5% по сравнению с их стоимостью год назад. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Я не думаю, что у нас есть предпосылки для роста цен, который бы выходил за рамки обычных сезонных колебаний. В оптовом звене цены в этом году не росли, а каждая розничная сеть ведет свою политику - кто-то, наоборот, будет стремиться устроить много акций, чтобы много продать. В магазинах премиального сегмента цены могут больше подняться, а в магазинах-дискаунтерах поднимать нечего", - считает глава Национального мясного союза Сергей Юшин.

В связи с инфляцией и падением доходов Юшин не ожидает "широкого гуляния" на Новый год. Рост цен на мясные изделия и колбасы он связывает с увеличением затрат на корма, подорожанием импортных витаминов и лекарственных препаратов и другими факторами, влияющими на себестоимость продукции.

Как рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон, самыми популярными хлебобулочными и кондитерскими изделиями в предновогодние дни являются сувенирные пряники, печенье в подарочной упаковке, хлеб из пшеничный муки, тарталетки и, конечно, торты и пирожные. Эксперты ожидают, что накануне праздника объемы продаж этой продукции вырастут в несколько раз. Между тем, по мнению Кацнельсона, объективных причин для роста цен на эту продукцию не наблюдается, поскольку основным драйвером может стать только повышенная торговая наценка ретейла. "По прогнозу РОСПиК, цены на хлеб и хлебобулочные изделия за 2018 год подорожают не более чем на 4-5%", - отметил он.

Рост цен на кондитерские изделия за 2018 год может составить всего 1%, полагает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. При этом, по ее данным, если в категориях тортов и пирожных происходит подорожание, то цены на шоколад и конфеты находятся практически на прошлогодних уровнях. Как отмечает Никитина, самым популярным видом сладостей является шоколад и шоколадные конфеты, главными потребителями которых являются дети. "Этот новогодний сезон должен стать наиболее успешным за последние пять лет благодаря выросшему уровню потребления, широкому ассортиментному разнообразию и практически отсутствующему росту цен", - уверена эксперт.

Овощи и куриные яйца подорожают, мандарины подешевеют

По словам заместителя председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрия Леонова, по некоторым категориям скоропортящихся товаров временное повышения цен следует ожидать ввиду объективных причин. Так, традиционно перед Новым годом увеличивается цена на куриные яйца, цены на которые уже в ноябре выросли на 4%. "Мы ожидаем, что своего пика он [рост] достигнет в конце декабря со снижением цены в начале года. Основная причина - повышенный спрос с учетом изготовления населением традиционных салатов, украшающих новогодний стол практически в каждой семье: оливье и селедка под шубой", - считает он.

Еще одним сезонным видом продуктов являются фрукты и овощи. Так, по данным Леонова, огурцы уже стали дороже на 7,6%, томаты - на 6,5%. "Однако сегодняшний уровень цен на данные овощи все еще гораздо ниже прошлогоднего: огурцы сегодня на 24% дешевле прошлогодних, томаты - на 19,5%. Таким образом, несмотря на то что цены на данный вид овощей в декабре вырастут, предстоящей зимой и в январе свежие огурцы и томаты вряд ли будут стоить дороже 140-160 рублей за килограмм", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в начале нового года традиционно немного дорожает картофель в связи с тем, что качественной продукции на рынке остается меньше. В то же время, по его данным, некоторые продукты, наоборот, могут снизиться в цене. Это коснется в первую очередь стоимости красной икры в связи с ростом ее производства и мандаринов - из-за высокого урожая этих фруктов в Абхазии. "Подорожания алкогольных напитков, включая шампанское, мы тоже не ожидаем, потому что розничные торговцы запасаются этой категорией товара заранее", - добавил он.

Не прогнозирует рост стоимости икры и рыбной продукции и исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. "Традиционно на Новый год пользуются спросом три продукты - красная икра, красная рыба, лососевые разных пород и крабовые палочки", - отметил он. По его словам, в этом году наблюдалось снижение оптовых и розничных цен примерно на 30-40%, и повышать стоимость продукции в преддверии Нового года торговые сети вряд ли будут. Единственным видом продукции в этом сегменте, на который цены могут повыситься, является свежая рыба, стоимость которой напрямую зависит от текущих объемов выловов, добавил Гудков.

Что касается молочной продукции, то в ней особых изменений ждать не стоит. Как отмечает глава "Союзмолока" Андрей Даниленко, молочная продукция не относится к категории, которая показывает рост к новогодним праздникам. "Зима в целом остается сезоном повышенного спроса на все, кроме мороженого, но ждать роста традиционной категории, связанного именно с Новым годом, не стоит. Прирост может наблюдаться только в категории сыров, особенно элитных и так называемых деликатесных", - полагает он.