Ижевск позвал китайские компании в свой индустриальный парк

ИЖЕВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Ижевска готова способствовать открытию китайскими компаниями производства на базе своего индустриального парка, сообщила пресс-служба города.

"На территории этого парка уже размещаются компании-резиденты, для них создано все необходимое - оборудованы корпуса, подведены энергоресурсы", - говорится в сообщении, опубликованном после визита делегации китайского города Синин в ижевский индустриальный парк "Развитие".

"Наши гости проявляют интерес, рассматривают для своих компаний возможность присутствия на ижевском рынке, чтобы открывать здесь производство, создавать рабочие места. Мы готовы им в этом содействовать", - приводит пресс-служба городской администрации слова главы Ижевска Олега Бекмеметьева.

В сообщении говорится, что Ижевск получил приглашение посетить индустриальные парки в Китае, чтобы перенять их опыт.

Пресс-служба администрации Ижевска также цитирует заместителя председателя постоянной комиссии народного собрания города Синин Хан Шеньчая, заявившего, что Ижевск представляет интерес "с точки зрения развития международного сотрудничества, в том числе в производстве".

"В этом индустриальном парке созданы хорошие условия для размещения промышленных компаний. Думаю, в следующем году мы еще раз посетим ваш город, включив в состав делегации представителей бизнеса", - приводит сообщение его слова.

У Ижевска и Синина статус городов-побратимов.