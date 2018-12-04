Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году

ТАСС, 4 декабря. Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

Количество сотрудников, которых планирует сократить медиакорпорация, составляет 12% от общего числа работников холдинга. Thomson Reuters также рассчитывает к 2020 году сократить операционные расходы до 7-8% от дохода. На данный момент эта цифра составляет 10%. Кроме того, компания надеется увеличить годовой объем продаж на 3,5-4,5%.

Медиахолдинг Thomson Reuters был образован в 2008 году после слияния информационной компании Thomson Corporation и агентства Reuters. Штаб-квартира холдинга располагается в Торонто.