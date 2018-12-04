Мутко заявил, что Россия и Швейцария прошли этап замедления в сотрудничестве

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Швейцария миновали этап замедления торгово-экономического сотрудничества - за первые 9 месяцев 2018 года товарооборот между ними вырос более чем на треть. Об этом заявил во вторник в Берне на заседании Смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий российскую часть этой комиссии.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе заместителя председателя правительства России, на заседании стороны "обсудили план наращивания двустороннего взаимодействия". Швейцарскую часть комиссии возглавляет уполномоченный посол Федерального совета (правительства) по торговым соглашениям Эрвин Боллингер.

В приветственном слове Мутко отметил, что Россия и Швейцария прошли этап замедления в развитии торгово-экономических отношений. "По итогам периода январь - сентябрь 2018 года товарооборот [между ними] вырос на 33,4% (на $1,4 млрд) и составил $5,5 млрд", - сказал он. По данным Банка России, на 1 апреля текущего года, Швейцария занимает 11-е место по сумме прямых накопленных инвестиций в российской экономике ($13,9 млрд).

Вице-премьер приветствовал кооперацию предприятий двух стран, в том числе развитие сотрудничества российского малого и среднего бизнеса со швейцарскими партнерами, имеющими производство в России. Он предложил продлить на 2019 год действие плана по наращиванию двусторонних связей между Минэкономразвития РФ и Федеральным департаментом экономики, образования и научных исследований Швейцарии. Мутко обратил внимание также на активную деятельность рабочих групп межправительственной комиссии, обсудивших проблемные вопросы 16 ноября в Цюрихе и 19 ноября в Москве. "Формат рабочих групп доказывает свою эффективность", - сказал он, предложив создать еще одну такую группу - по цифровому взаимодействию.

Мутко затронул также тему сельского хозяйства, включая вопрос о поставках мясной и молочной продукции в Россию. "В настоящее время в списках, утвержденных Россельхознадзором, - 61 швейцарское предприятие", - сообщил он.

Вице-премьер пригласил швейцарских партнеров к участию в международных экономических форумах, которые пройдут в России в 2019 году - в Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке. "Ваша работа на российских форумах будет способствовать развитию связей между российским и швейцарским бизнесом, а также сотрудничеству между нашими странами на региональном уровне", - заключил Мутко.