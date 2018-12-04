Энергопотери в Калининградской области сократились за год втрое

ТАСС, 4 декабря. Объем энергопотерь в Калининградской области сократился за год в три раза благодаря созданию и внедрению системы "цифровых электросетей". Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов на международном форуме "Электрические сети".

На территории Мамоновского и Багратионовского районов Калининградской области в рамках национальной технологической инициативы "Энерджинет" реализуется пилотный проект программы "Цифровой район электрических сетей" (РЭС). В пилотных районах уже реализованы технологии электромониторинга и распределенной автоматизации работы сетей. Установлены "умные" приборы учета энергии, которые позволяют не только учитывать объемы отпуска энергии потребителю, но и контролировать надежность энергоснабжения, изменять мощность поставки энергии и при необходимости прекращать подачу электричества.

"Уже сегодня создание "умной сети" с использованием распределенной автоматизации и энергомониторинга обеспечило достижение в пилотных РЭС значимых результатов. В частности, за год объем энергопотерь снижен почти в три раза (с 26% до 9%). Целевой показатель по итогам реализации всех мероприятий установлен на уровне 7%", - сказал он.

По словам Алиханова, также время восстановления энергоснабжения потребителей сократилось в пять раз, а время локализации технологического нарушения с 1,5 часов до 1 минуты. "Кроме этого, снизилось количество обесточенных подстанций, и, соответственно, потребителей (с 3000 до 500 человек в среднем на одно нарушение)", - добавил глава региона.

Одновременно с проектом "Цифровой РЭС" реализуются мероприятия по модернизации региональной энергосистемы. По направлению развития альтернативных источников энергии и распределенной генерации установлены три ветрогенератора общей проектной мощностью 6,9 МВт с интеграцией в инфраструктуру "Цифрового РЭС".

В продолжение работы по цифровизации энергосистемы начат совместный проект с Фондом "Сколково". Планируется протестировать системы малой распределенной генерации и бытовых накопителей энергии, технологии интернета вещей и "смарт-контракт" в энергетике. "Проект предполагает создание комплекса дополнительных цифровых сервисов и услуг для населения и предприятий. В 2018-2019 годы будут созданы и отобраны необходимые технологии и цифровые модели, в 2019 году - проведен их анализ в опытной эксплуатации, в 2020 году - пилотное внедрение в реальных условиях", - заключил Алиханов.