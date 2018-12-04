Удмуртия намерена снизить госдолг до 50% от доходов бюджета к 2021 году

ИЖЕВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии намерены снизить объем госдолга до 50% от собственных доходов бюджета к 2021 году. Соответствующее распоряжение премьер-министра республики Ярослава Семенова опубликовано во вторник на сайте главы и правительства региона.

Согласно документу, вносятся изменения в распоряжение регионального правительства 2017 года "Об утверждении долговой политики Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

"Обеспечение поэтапного сокращения доли общего объема долговых обязательств Удмуртской Республики по кредитам от кредитных организаций и государственным ценным бумагам Удмуртской Республики к 1 января 2021 года до уровня не более 50% суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2020 год", - говорится в распоряжении.

В предыдущей редакции документом планировалось достичь этого показателя на год раньше, то есть к 1 января 2020 года. В новом документе также поставлена задача с 2018 по 2020 год ежегодно снижать не менее чем на 2% показатель доли госдолга от объема доходов республиканской казны к уровню на 1 января 2018 года, а также привлекать кредиты, превышающие ключевую ставку ЦБ не более чем на 1%.

Ранее сообщалось, что Удмуртия сократит госдолг в 2018 году на 1,9 млрд рублей и еще на столько же - в 2019 году. По словам главы региона Александра Бречалова, 1 января 2019 года госдолг Удмуртии составит чуть более 47 млрд рублей.