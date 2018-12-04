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Марий Эл привлечет у Сбербанка почти 170 млн рублей под 8,5%

Республика сможет использовать средства на финансирование дефицита бюджета в случае его возникновения и на погашение госдолга

ТАСС, 4 декабря. Сбербанк откроет кредитную линию министерству финансов Республики Марий Эл на 169,5 млн рублей по ставке 8,5% годовых, сообщается на сайте госзакупок.

Средства могут использоваться на финансирование дефицита бюджета в случае его возникновения и на погашение госдолга, следует из сообщения.

"На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона №44-ФЗ, контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем - Публичное акционерное общество "Сбербанк России", - говорится в протоколе.

Начальная максимальная цена контракта - 23 460 468 рублей 84 копейки. Республика получит кредит в период с 20 по 28 декабря 2018 года. Срок пользования кредитом - 595 дней с даты его предоставления, сообщается на сайте.

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