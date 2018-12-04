Первый этап строительства золотодобывающего предприятия завершился в ТОР "Николаевск"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск" в Хабаровском крае завершил первый этап строительства золотодобывающего предприятия. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Резидент ТОР "Николаевск" в полном объеме завершил первый этап строительства золотодобывающего предприятия на месторождении "Полянка", находящегося в 80 км от Николаевска-на-Амуре. В реализацию проекта, который ведется по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", компания "НГК Ресурс" уже проинвестировала порядка 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в первый этап было включено строительство подъездных грунтовых автодорог протяженностью более 3 км, межплощадочные сети, контрольно-пропускной пункт со смотровой площадкой и склад реагентов.

"Сооружение для хранения цианистого натрия, который необходим при получении золота, рассчитано на землетрясение мощностью 9 баллов. Кроме того, инвестор построил временный причал для принятия грузов на протоке Амура - Ялинской, линию электропередачи, установил вспомогательные сооружения, модульные склады ГСМ, водозаборные сооружения, обустроил карьер для добычи руды", - добавили в пресс-службе.

На площадке проекта задействовано более 30 единиц специализированной техники и более 500 работников, в том числе жителей Николаевского района. "Завершены работы по монтажу дробильно-сортировочного цеха, золотоизвлекательной фабрики, запущена котельная и отстойник для воды. Действует лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах. Наша компания уже вышла на финишную прямую, и мы надеемся, что в первом квартале 2019 предприятие будет запущено", - цитирует пресс-служба руководителя проекта компании "НГК Ресурс" Валерия Гуминского.

ТОР "Николаевск" создана 19 апреля 2017 года. Ее общая площадь составляет 531 тыс. 311 га. Основная специализация - создание производств в рыбной и судоремонтной областях. По данным министерства, в конце ноября 2017 года в границы ТОР "Николаевск" включена площадка "Полянка".