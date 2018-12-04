Бюджет Курской области на 2019 год утвержден с дефицитом порядка 400 млн рублей

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на заседании во вторник приняли во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2019 год с дефицитом в размере порядка 400 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Главный финансовый документ региона носит социокультурный характер. На эти отрасли в 2019 году планируется направить 37 млрд 141 млн рублей, что на 3,6 млрд рублей больше по сравнению с первоначально внесенным проектом бюджета. Если сравнить расходы на эти цели с текущим годом, то рост составляет 838 млн рублей. Запланированы также общие расходы на образование - 14 млрд рублей, социальную политику - 15 млрд рублей, здравоохранение - 14 млрд рублей", - сказал председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Владимир Харин.

С момента принятия проекта бюджета в первом чтении его доходная часть увеличилась на 4,8 млрд рублей, расходы выросли почти на 5,2 млрд рублей. По словам Харина, доходы областного бюджета запланированы в размере 54,72 млрд рублей, расходы - 55, 1 млрд рублей, они почти не изменились по сравнению с параметрами бюджета 2018 года.

Верхний предел госдолга области на 1 января 2020 года остается практически без изменений: он запланирован на уровне 9,26 млрд рублей.

По словам председателя комитета, при подготовке проекта бюджета были учтены все возможные способы увеличения собственных доходов области. В результате отдельные виды налоговых и неналоговых поступлений в бюджет возрастут в 2019 году на более чем 290 млн рублей. Дополнительные средства направят на развитие национальной экономики, образования, спорта и поддержку местных бюджетов.