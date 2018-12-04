Власти Коми могут включить проект по увеличению производства бумаги в число приоритетных

ТАСС, 4 декабря. Власти Коми рассматривают возможность включить в число приоритетных инвестиционный проект компании "Монди Сыктывкарский ЛПК" по расширению мощностей для увеличения выпуска офисной и упаковочной бумаги. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона по итогам выступления главы Коми Сергея Гапликова на IV международной конференции "Целлюлозно-бумажная промышленность России - новые реалии, новые возможности" в Вене.
Компания начала реализацию проекта под названием "Горизонт" в 2017 году. Он предусматривает расширение производственных мощностей "Монди Сыктывкарский ЛПК". Ожидается, что реализация проекта к 2021 году позволит на 11% увеличить объем производства картонно-бумажной продукции. Планируемый объем инвестиций в 2017-2021 годах составляет 7,5 млрд рублей.
"Основным драйвером инвестиционного развития отрасли и одним из ключевых механизмов государственной поддержки является реализация приоритетных инвестиционных проектов. В Коми реализуются семь таких проектов с общим объемом инвестиций порядка 6 млрд рублей. В настоящий момент рассматривается возможность включения в число приоритетных инвестпроектов еще нескольких, в том числе проекта "Горизонт", реализуемого АО "Монди Сыктывкарский ЛПК"", - цитирует пресс-служба Гапликова.
Глава Коми также отметил, что республика является одним из ключевых лесных регионов европейской части России. Общая площадь земель лесного фонда составляет 87% территории республики (или 36,3 млн га). Запас древесины оценивается в 2,8 млрд кубометров, причем более 80% из них приходится на ценные хвойные породы: ели и сосны.
По итогам 10 месяцев 2018 года, по данным пресс-службы, в республике произведено более 900 тыс. кубометров пиломатериалов, свыше 650 тыс. тонн бумаги и почти 275 тыс. тонн картона. Динамика производства в среднем на 5% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" - крупнейшее в России предприятие с производственной мощностью 1 млн тонн картонно-бумажной продукции в год. Бюджет Коми более чем на 20% сформирован за счет налоговых отчислений компании. Число сотрудников - около 4,7 тыс. человек, с учетом дочерних компаний - около 7 тыс.