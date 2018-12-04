Минфин: доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется, несмотря на санкции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Успешное размещение евробондов РФ, номинированных в евро, подтвердило, что интерес и доверие иностранных инвесторов к российским долговым бумагам сохраняется. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении.
По информации Минфина, размещение позволило решить ряд важных задач - присутствия РФ в качестве эмитента на международном рынке капитала, а также создание устойчивого ориентира по стоимости российского долга в евро, расширение базы держателей государственных ценных бумаг РФ и диверсификация валютного долгового портфеля страны.
По данным российского ведомства, как и при размещении еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Объяснимо больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура выпуска по типам инвесторов: банки - 64%, фонды и управляющие компании - 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы - 9%.
Минфин на прошлой неделе разместил евробонды на сумму €1 млрд под 3% годовых. Это первый выпуск в этой валюте с 2013 года. Большую часть выпуска - 55% - выкупили инвесторы из Великобритании, 24% - российские, 18% - европейцы и 3% - инвесторы из США. При этом 64% бумаг выкупили банки, 27% - инвестфонды и УК, еще 9% - страховые компании и пенсионные фонды.
В 2018 году Минфин уже выходил на международный рынок капитала. В марте Минфин разместил евробонды "Россия-29" (с погашением в 2029 году) объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" (с погашением в 2047 году) на $2,5 млрд под 5,25% годовых.