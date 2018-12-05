За 65 лет торговля России и Индии выросла в тысячу раз с учетом инфляции

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более чем в тысячу раз за 65 лет работы торгпредства СССР и России в Индии вырос с учетом инфляции товарооборот двух стран. Как сообщил во вторник ТАСС торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк, в 1953 году товарооборот двух стран составлял менее $1 млн, тогда как в 2017 году, по данным индийской статистики, он превысил $10 млрд.

"Начиная с учреждения в 1953 году, торгпредство прошло различные периоды: от практически полного отсутствия торговли - меньше одного миллиона долларов в начале 1950-х - к бурному росту торгово-экономических отношений. От резкого снижения взаимной торговли после распада СССР до нового скачка товарооборота, который в прошлом году составил порядка $10 млрд. С учетом инфляции это означает реальный рост с 1953 года более чем в тысячу раз", - сказал Тарасюк в ходе торжественного мероприятия, посвященного 65-й годовщине учреждения торгового представительства в Индии.

"Перед нами стоит цель увеличить торговый оборот до 30 млрд долларов к 2025 году. Сейчас, когда растет интерес стран к переходу от расчетов в долларах к использованию национальных валют, этот целевой показатель применительно к Индии мог бы соответствовать примерно двум триллионам рублей или 2 лакхам кроров рупий [принятые в Индии единицы измерения, составляющие 2 трлн рупий]", - добавил собеседник агентства.

Говоря о последних статистических данных, Тарасюк сообщил, что экспорт из России в Индию за период с января по сентябрь текущего года вырос на 24% по сравнению с тем же периодом 2017 года, то есть, с $4,4 млрд до $5,5 млрд.

"Экспорт из России вырос на 24%, при этом рост продемонстрировал и импорт - на 8,8% - с $2,2 до $2,4 млрд. Рост товарооборота таким образом составил 19% - с $6,6 млрд до $7,9 млрд", - отметил Тарасюк.