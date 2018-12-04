Белый дом подтвердил встречу Трампа с главами германских автоконцернов

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет во вторник в Белом доме встречу с главами ведущих германских автоконцернов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент проведет короткую встречу в Белом доме с тремя германскими автопроизводителями - Хербертом Дисом, Volkswagen, Дитером Цече, Daimler, и Оливером Ципсе, BMW", - заявила она.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что приглашение на встречу поступило от имени министра торговли США Уилбура Росса и представителя Соединенных Штатов по торговым переговорам Роберта Лайтхайзера. В правительственных кругах ФРГ газете отметили, что топ-менеджеры перед встречей проведут консультации с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрём.

Как отмечала ранее газета The Wall Street Journal, администрация Трампа намерена уделить основное внимание наращиванию выпуска готовой продукции Volkswagen, BMW и Daimler на территории США и переносу ими производства комплектующих в страну, чтобы снизить зависимость от импортируемых деталей. Автомобилестроители Германии сопротивляются этому, аргументируя свою позицию тем, что они с 2009 года и так увеличили производство в США в четыре раза, до 804,2 тыс. машин в год. Это представляет собой долю, соответствующую примерно 7,4% годового выпуска всех легковых автомобилей в Соединенных Штатах.

По сведениям источников издания, Трамп рассчитывает на встрече снова поднять вопрос о повышении пошлин на импорт машин и оказать давление на руководство немецких автоконцернов с тем, чтобы они убедили Берлин использовать свое положение крупнейшей экономики ЕС, чтобы добиться от Брюсселя ускорения переговоров о торговом соглашении с Вашингтоном.