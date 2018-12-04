Совет ЕС по экономике и финансам не сумел договориться по налогу на корпорации в интернете

ТАСС, 4 декабря. Совет ЕС по экономике и финансам (Экофин) не смог достигнуть решения по введению налога на корпорации в сфере информационных услуг. Об этом еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Налог для цифровых гигантов: Экофин не пришел к согласию, но я не опускаю руки. Налоговая несправедливость никуда не делась, ее нужно исправить. Требование ЕС по-прежнему существует и его необходимо удовлетворить. Давайте продолжим переговоры и придем к соглашению к марту!" - написал еврокомиссар.

Как ранее информировала газета Financial Times , Франция и Германия подготовили новую версию цифрового налога, согласно которой сбор в размере 3% будет взиматься только с доходов компаний, полученных от рекламы в интернете. Компании Facebook и Google будут включены в новую версию законопроекта, однако некоторые другие ретейлеры, включая Amazon, не подпадут под его действие.

Еврокомиссия весной подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на территории стран ЕС с компаний, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий, годовой оборот которых превышает €750 млн. Первыми под этот налог подпадут американские гиганты индустрии, такие как Microsoft, Apple, Google и Facebook, однако для введения в действие он должен быть одобрен Советом ЕС и Европарламентом.