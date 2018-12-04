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Акции протеста во Франции

Маршрут парома из Франции в Великобританию изменили из-за "желтых жилетов"

Компания Brittany Ferries извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Французская компания Brittany Ferries объявила о вынужденном изменении маршрута своего парома из-за нарушения работы порта Сен-Малё на севере Франции сторонниками протестного движения "желтых жилетов". Об этом сообщается во вторник на сайте компании.

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"Из-за движения "желтых жилетов", которые блокируют порт Сен-Малё, корабль Bretagne был перенаправлен в Уистреам (неподалеку от Каена, департамент Кальвадос - прим. ТАСС), - предупреждает пассажиров компания. - Следовательно, отбытие сегодня вечером... в 20:30 (22:30 мск) из Кайен-Уистреам. В Портсмут судно прибудет в 7:45 (10:45 мск)". Всем пассажирам предлагалось успеть на шаттл от порта Сен-Малё, который отбыл в 16:00 по местному времени (18:00 мск).

Компания принесла извинения за доставленные неудобства, однако в сообщении не упоминается возможность компенсации тем, кто не успел добраться до соседнего департамента и попасть на свой рейс. Тем не менее, билеты из Сен-Малё на 6 декабря (суббота, день, когда намечаются очередные крупные демонстрации в стране), по-прежнему находятся в свободной продаже на сайте компании.

В минувшую субботу в Париже и других крупных городах вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма. Французская полиция задержала 412 человек, из них 378 помещены под стражу. В ходе погромов и стычке со стражами порядка пострадали не менее 130 человек.

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ВеликобританияФранцияАкции протеста во Франции
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