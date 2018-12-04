Кабмин обсудит исполнение бюджета за девять месяцев 2018 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду очередное заседание, на котором планируется обсудить исполнение федерального бюджета, а также федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за девять месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По данным Минфина, федеральный бюджет исполнен в январе-сентябре 2018 года с профицитом в 3,5% ВВП, или 2,5482 трлн рублей. Год назад дефицит бюджета РФ составлял за аналогичный период 0,5% ВВП, или 300,62 млрд рублей. Доходы бюджета за январь-сентябрь 2018 года достигли 13,9886 трлн рублей, расходы - 11,4404 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы за девять месяцев составили 6,3021 трлн рублей, ненефтегазовые - 7,6866 трлн рублей. Наибольшие расходы традиционно пришлись на социальную политику - 3,453 трлн рублей - и национальную оборону - 1,985 трлн рублей.

В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако, по оценке первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом. Так, в ходе Московского финансового форума Силуанов заявлял, что профицит бюджета в 2018 году может превысить 2% ВВП.

Другие законопроекты

В повестке дня заседания значатся восемь законопроектов, один из которых направлен на внедрение реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности, другой - на уточнение порядка оценки паевых взносов членов кооперативов без привязки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Поправки в КоАП, которые обсудят члены кабинета министров, устраняют противоречия и пробелы правового регулирования ответственности за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, установленных при административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

В повестке дня заседания - поправки в закон о территориях опережающего социально-экономического развития, расширяющие перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР. В частности, в соглашении может быть установлен порядок исполнения субъектом Федерации или муниципальным образованием обязательств по финансированию размещения объектов инфраструктуры ТОР. Кроме того, соглашением может быть определена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных им обязательств. Предусматривается также возможность включения в границы ТОР частей поверхностных водных объектов, что позволит резидентам осуществлять связанную с использованием водных объектов рекреационную деятельность, строительство гидротехнических сооружений.

Правительство обсудит и поправки в закон о гражданской обороне, вносящие в него ряд новых понятий, а также уточняющие полномочия президента, кабмина РФ и региональных властей в этой сфере. В повестке дня значится проект закона о ратификации соглашения с Белоруссией о продлении до 10 июля 2019 года безвизового въезда иностранцев по паспорту болельщика для посещения международных спортивных мероприятий.

Кабмин рассмотрит законопроект, снимающий ограничения на проведение не чаще одного раза в три года плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней. Предлагается установить, что в отношении такого бизнеса плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Цель предлагаемых новелл - сокращение теневого сектора рынка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней, указали в правительстве.

Наконец кабинет министров внесет изменения в план приватизации на 2017-2019 годы, исключив из него 97,46% акций АО "Иннополис" с последующей их передачей в пользу АНО ВО "Университет Иннополис". В правительстве рассчитывают, что это позволит оптимизировать существующие затраты на образовательную деятельность более чем на 20% и тем самым увеличить число учащихся, открыть новые лаборатории и исследовательские центры. Кроме того, такая мера позволит обеспечить реализацию большего количества научных и исследовательских проектов, участие в подготовке кадрового потенциала и решение научных и исследовательских задач при исполнении программы "Цифровая экономика".