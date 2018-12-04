На 100+ Forum Russia в Екатеринбурге обсудят развитие цифровых технологий в строительстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 декабря. В центре внимания участников и экспертов будет развитие цифровых технологий в строительстве, сообщили организаторы форума.

"С 5 по 7 декабря в международном выставочном центре (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо" будет проходить 100+ Forum Russia - V Международный форум и выставка высотного и уникального строительства. Тема этого года - "Технологии информационного моделирования - начало эпохи цифрового строительства", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в деловой программе форума примут участие 350 спикеров, в том числе 30 зарубежных. "В расписании - 50 секций по высотному и уникальному строительству, цифровым технологиям в проектировании и строительстве, комфортной городской среде и архитектурному наследию, зеленому строительству и технологиям умного города", - добавили организаторы.

В числе спикеров - архитектор "Ельцин Центра" в Екатеринбурге и общественных зданий MATREX и "Гиперкуб" в инновационном центре "Сколково" Борис Бернаскони, который проведет семинар и круглый стол о знаковой архитектуре и принципах строительства городов будущего. "Мастер-класс также проведет всемирно известный архитектор, исполнительный директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас, автор проекта нового зала филармонии Екатеринбурга", - уточнили организаторы.

Отмечается, что впервые с 2014 года для участников форума будут организованы технические туры на высотные и уникальные объекты Екатеринбурга, в числе которых Центральный стадион "Екатеринбург-Арена", строящийся конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и 209-метровая башня "Исеть".

Итоги форума подведут на пленарном заседании 7 декабря. В нем планируют принять участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

О форуме и выставке

100+ Forum Russia - одно из крупнейших в России инженерно-строительных мероприятий, на которое ежегодно приезжают десятки тысяч участников более чем из 100 городов России и других стран. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, на рынке регионов страны, а также актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.

Выставка 100+ Technologies будет размещена на площади 10 тыс. кв. м. На ней будут представлены инновационные строительные технологии и оборудование, современные строительные материалы и техника, BIM и цифровые технологии, архитектурное освещение, девелопмент, архитектура и градостроительство. Участие в выставке примут 100 экспонентов из 20 городов, 14 регионов России и представительства девяти зарубежных компаний. Вход на все мероприятия бесплатный, необходима предварительная регистрация.