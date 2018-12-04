Минпромторг прорабатывает создание литейного производственного холдинга

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минпромторг прорабатывает вопрос организации нового литейного производства полного цикла, а также инжинирингового центра, который займется разработкой технологий производства алюминиевого литья для автомобильной промышленности на базе ФГУП "НАМИ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уже достигнуты договоренности о необходимости создания и развития на базе ФГУП "НАМИ" инжинирингового центра по литью алюминиевых компонентов. В рамках центра также будут создаваться и испытываться прототипы конкретных изделий. Дополнительно будет определен партнер с компетенциями по производству оснастки, одновременно имеющий опыт работы с основными производителями литейного оборудования", - приводит пресс-служба Минпромторга слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Государственная поддержка проекта может быть осуществлена в рамках действующих механизмов: субсидирования части затрат на НИОКР, изготовления пилотных партий оборудования и уплаты процентов по кредитам, а также участия в финансировании проекта Фонда развития промышленности, добавляют в министерстве. Концепция создания литейного холдинга предусматривает наличие до четырех производственных площадок.

На сегодняшний день алюминиевой ассоциацией произведен расчет финансово-экономических моделей для площадок на базе "АвтоВАЗ", "БАЗ" (Брянский автомобильный завод), Волгоградского алюминиевого завода. Дополнительно будет произведен расчет площадки в СЭЗ Алабуга и на "Камазе". "В целях привлечения льготного кредитования после формирования пула участников литейного производственного объединения, определения схемы их взаимоотношений и взаимодействия, Минпромторгом будет проведена работа с привлечением ГК "Внешэкономбанк" и коммерческих банков", - заключают в Минпромторге.