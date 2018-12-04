Фондовые торги в США закрылись падением индексов на фоне опасений по поводу торговли

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Gромышленный индекс Dow Jones во вторник упал на 799,36 пункта (3,10%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 25027,07 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 90,31 пункта (3,24%) и оказался на отметке 2700,06 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 283,09 пункта (3,80%), до отметки 7158,43 пункта.

Аналитик в финансовой компании Baird Уилли Делвиче констатировал, что беспокойство инвесторов вызвано неопределенность по поводу достигнутых договоренностей между США и Китаем в сфере торговли. "Впечатление такое, что между сторонами все меньше согласия относительно того, что именно произошло", - сообщил Делвиче агентству Associated Press. "На ожиданиях относительно того, что что- то произошло, котировки выросли. Проблема в том, что, как оказывается, ничего не произошло", - добавил он.

Как отметил вице-президент отдела по торговле ценными бумагами в компании Charles Schwab Рэнди Фредерик, неопределенность по поводу торговли в настоящее время "это потолок, который не позволяет рынкам расти". Аналитики аналитического агентства Moody's во вторник опубликовали оценки, согласно которым, до полного урегулирования спорных вопросов между США и КНР еще далеко. "Договоренности по отдельным вопросам и сдержанные уступки в рамках продолжающегося торгового спора не будут означать, что исчезнут значительные расхождения в том, что касается экономических, политических и стратегических интересов стран", - отметили специалисты агентства.

10 октября Dow Jones по итогам сессии снизился на 831,83 пункта (3,15%). Данное падение индекса стало крупнейшим с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов. По оценкам Associated Press, данный индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов. При этом, в процентном исчислении имели место не менее серьезные падения, в последний раз до этого Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.

О торговом споре между США и Китаем

В конце прошлой недели было объявлено, что лидеры Китая и США договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.