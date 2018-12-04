Volkswagen создаст альянс с Ford

ТАСС, 5 декабря. Автоконцерн Volkswagen занимается формированием альянса с автомобилестроительной корпорацией Ford Motor Company. Об этом заявил руководитель Volkswagen Херберт Дис по итогам встречи глав немецких автопроизводителей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась во вторник в Белом доме, сообщает агентство Reuters.

"Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, что также укрепит американскую автомобильную промышленность", - приводит агентство его слова. Он выразил уверенность, что альянс позволит Ford упрочить свои позиции в Европе.

По словам Диса, Volkswagen мог бы в будущем использовать для производства своих автомобилей заводы Ford в США. "Мы, возможно, будем использовать мощности Ford здесь, в США, чтобы делать автомобили для себя", - добавил он. Топ-менеджер также заявил, что в настоящий момент автоконцерн рассматривает возможность строительства своего второго завода.

Как отмечает Reuters, ранее автопроизводители сообщали, что ведут переговоры по поводу потенциального сотрудничества в нескольких областях.

Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, во вторник Трамп встретился с тремя автопроизводителями. В ходе встречи с топ-менеджарами Volkswagen, Daimler и BMW американский лидер "поделился своим видением, которое заключается в том, что все автоконцерны размещают свое производство в США и создают более дружественную деловую атмосферу".