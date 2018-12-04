Министр энергетики США планирует посетить Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри заявил во вторник, что собирается вновь посетить Саудовскую Аравию. Он рассказал о своих планах на очередном заседании Национального совета по нефти (консультативный орган в министерстве энергетики), которое прошло в Вашингтоне.

"Позднее я отправляюсь на Ближний Восток - в Катар, а затем в королевство [Саудовская Аравия]", - отметил министр. Он не уточнил цели и сроков своей поездки. В прошлом году во время переговоров с должностными лицами королевства Перри призывал Эр-Рияд пригласить компании США для развития своей ядерной энергетики. Уже в этом году в Техасе глава ведомства обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом вопросы нераспространения оружия массового поражения.

Вашингтон на протяжении последнего года пытается убедить королевство заключить контракт с американскими компаниями на строительство двух ядерных реакторов в рамках первого этапа стратегии Эр-Рияда по развитию своей отрасли ядерной энергетики. Саудовская Аравия планирует выделить около $80 млрд на строительство 16 реакторов в предстоящие десятилетия.