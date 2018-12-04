{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр энергетики США планирует посетить Саудовскую Аравию

В прошлом году во время переговоров с должностными лицами королевства Рик Перри призывал Эр-Рияд пригласить компании США для развития своей ядерной энергетики

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри заявил во вторник, что собирается вновь посетить Саудовскую Аравию. Он рассказал о своих планах на очередном заседании Национального совета по нефти (консультативный орган в министерстве энергетики), которое прошло в Вашингтоне.

"Позднее я отправляюсь на Ближний Восток - в Катар, а затем в королевство [Саудовская Аравия]", - отметил министр. Он не уточнил цели и сроков своей поездки. В прошлом году во время переговоров с должностными лицами королевства Перри призывал Эр-Рияд пригласить компании США для развития своей ядерной энергетики. Уже в этом году в Техасе глава ведомства обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом вопросы нераспространения оружия массового поражения.

Вашингтон на протяжении последнего года пытается убедить королевство заключить контракт с американскими компаниями на строительство двух ядерных реакторов в рамках первого этапа стратегии Эр-Рияда по развитию своей отрасли ядерной энергетики. Саудовская Аравия планирует выделить около $80 млрд на строительство 16 реакторов в предстоящие десятилетия.

Теги
СШАКатарСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
Госдеп призвал ЕС отказаться от "Северного потока - 2" после инцидента в Азовском море
Представитель ведомства добавил, что из-за случившегося Германия стала более отзывчиво воспринимать критику этого проекта
Читать полностью