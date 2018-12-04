В Венесуэле с начала года закрылись 40% торговых предприятий

ТАСС, 5 декабря. Не менее 40% торговых предприятий прекратили работу в Венесуэле с начала этого года. Такие данные обнародовала во вторник в эфире канала Vivo Play глава Национального совета по торговле и услугам Мария Каролина Ускатеги.

"Мы говорим о том, что в этом году в Венесуэле закрылись порядка 40% торговых предприятий", - сказала Ускатеги. По ее словам, бизнесмены вынуждены сворачивать деятельность, потому что люди не могут позволить себе совершать покупки из-за гиперинфляции.

Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и стремительным ростом цен. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1000000%. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет.