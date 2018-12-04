Госдеп призвал ЕС отказаться от "Северного потока - 2" после инцидента в Азовском море

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. США полагают, что инцидент в Керченском проливе стал хорошим напоминанием для Европы о том, чем плох проект сооружения трубопровода "Северный поток - 2". С такими словами выступил во вторник представитель Госдепартамента в Брюсселе во время брифинга для журналистов.

"Инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для всех наших европейских союзников, почему "Северный поток - 2" является столь плохой идеей, - сказал он. - Инцидент в Керчи служит напоминанием о том, что, чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку - 2", тем слабее становятся средства сдерживания российской военной агрессии".

Представитель Госдепа добавил, что из-за инцидента в Азовском море Германия стала более отзывчиво воспринимать критику "Северного потока - 2". "В наших консультациях [с ФРГ] мы видели некоторые индикаторы того, что они стали воспринимать этот посыл лучше после инцидента в Керченском проливе. Для них становится сложнее утверждать, что речь идет сугубо о коммерческом проекте", - считает он.

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия для блокирования этого проекта. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в прошлом году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер, в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Этот проект предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном повторит.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственный акционер которой - "Газпром".