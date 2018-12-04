WSJ: бизнес Китая впервые с 2008 года продает больше недвижимости в США, чем покупает

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Представители крупного бизнеса Китая в третьем квартале 2018 года продали объекты недвижимости в США на $1,05 млрд, купив такие объекты на $231 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Она изложила данные консалтинговой компании Real Capital Analytics. Ее эксперты заключили, что крупный капитал Китая второй квартал подряд продает в США больше недвижимости, чем приобретает. Такого не наблюдалась ни разу с 2008 года.

Китайский бизнес ранее главным образом предпочитал скупать квартиры, небоскребы, дома и участки земли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго и их пригородах. В ряде случаев речь шла о баснословных суммах. Например, китайская страховая компания Anbang Insurance в 2015 году прославилась тем, что заплатила $1,95 млрд за гостиницу Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Как указывает издание, это была рекордная стоимость приобретения гостиницы в истории США.

Эта страховая компания также известна тем, что вела переговоры о приобретении у фирмы, принадлежащей Джареду Кушнеру (старший советник и зять президента США Дональда Трампа) части небоскреба приблизительно за $400 млн в районе Манхэттен. В итоге сделка не состоялась: Anbang Insurance отказалась от приобретения высотки. На эти контакты обратил особое внимание аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США.