"Ведомости": ЦБ поручил банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Центробанк с 1 января 2019 года будет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Регулятор видит в них основных участников теневого финансового сектора, сообщает в среду газета "Ведомости", которая ознакомилась с соответствующим письмом ЦБ РФ.

"Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса", - указывает регулятор. - "Начиная с 2019 года, ЦБ при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка будет учитывать и насколько эффективно он пресекает подобные сомнительные операции", - пишет газета.

В середине ноября ЦБ впервые опубликовал данные о том, какие отрасли являются основными клиентами теневого финансового рынка. Крупнейшие - строительный сектор (30%), логистика (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%). "А чтобы банк не присматривался пристально к его операциям, бизнес часто авансирует уплату налогов (прежде всего, НДС и налога на прибыль) в бюджет и поддерживает их адекватную структуру, хотя фактически налогооблагаемой базы у него нет", - отмечает регулятор.

Такие компании одновременно с сомнительными операциями проводят и экономически обоснованные, у них есть структура платежей для ведения бизнеса - зачисление за строительно-монтажные работы, списание за приобретение строительных материалов, оборудования, следует из письма. "Но, получая деньги от крупных подрядчиков, компании переводят их в пользу контрагентов с признаками технических компаний, которые сразу же направляют денежные средства на обналичивание или выводят их за рубеж", - пишет ЦБ.

По мнению одного из собеседников "Ведомостей", письмо лишь дополняет существующие методы контроля еще одним критерием. "Банкам нужно только написать математические алгоритмы, которые будут выявлять подобные операции", - заявил он. Однако они могут понести дополнительные издержки, если специалистам придется вручную разбирать большое количество данных о совершенных операциях.

Ранее Банк России предупреждал о новых схемах обналичивания денег - через оплату транспортных услуг или покупку импортерами товаров по завышенной цене, а также о новых участниках: автосалонах, магазинах, оптово-розничных рынках и логистических центрах, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом.