В Китае уверены в успехе торговых переговоров с США

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно, Китай ожидает от них положительных результатов. Об этом сообщило в среду министерство коммерции КНР.

"Последняя встреча [групп по торговым консультациям] прошла успешно. Мы уверены в реализации [поставленной задачи], - говорится в заявлении на сайте ведомства. - Мы будем опираться на консенсус, который был достигнут, и действовать по соответствующим направлениям. Чем быстрее это будет осуществляться, тем лучше",

Как отмечается в документе, Китай намерен активно осуществлять взаимодействие с США в соответствии с дорожной картой и намеченным графиком переговоров. На них отведено 90 дней.