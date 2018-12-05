СМИ: индекс деловой активности сферы услуг Китая в ноябре повысился до 53,8 пункта

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) сектора услуг китайской экономики в ноябре повысился сразу на 3 п.п., достигнув 53,8 - максимального уровня за последние пять месяцев. Об этом сообщило в среду деловое издание Caixin.

Как отмечается в докладе, опубликованном на его сайте, национальные компании соответствующих отраслей продемонстрировали заметный рост по целому ряду параметров.

Повышение индекса в ноябре, по версии издания, оказалось гораздо более динамичным, чем у Государственного статистического управления (ГСУ) КНР (52,4 пункта, повышение на 0,3 п.п.), огласившего ранее аналогичный показатель (ГСУ параллельно с Caixin осуществляет в Китае ежемесячную публикацию PMI с расчетом по несколько иной методике).

"Заметный рост свидетельствует об ослаблении факторов негативного воздействия на китайскую экономику. Одновременно важную положительную роль сыграло внутреннее потребление - это позволило обеспечить стабильную ситуацию в сфере занятости, облегчить инфляционные процессы. Однако подиндекс ожиданий бизнеса продолжает снижаться", - прокомментировал ситуацию эксперт Caixin Чжун Чжэншэн.

Значение PMI (и входящих в него субиндексов) в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности непроизводственного сектора экономики на одном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на оживление производственных отраслей, а ниже - свидетельствует о стагнации.