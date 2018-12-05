В МВФ назвали прогрессом согласие лидеров США и Китая вести дискуссии по торговле

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Согласие лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина вести дискуссии по поводу урегулирования торгового спора само по себе является существенным прогрессом. Такое мнение выразила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, выступая в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне.

"Все это сложно, определенно это займет время, однако намерение глав двух государств двигаться вперед и их согласие вести дискуссии - учитывая то, через что нам уже пришлось пройти, - уже является прогрессом, да", - убеждена Лагард.

"Я не уверена, что конечная цель - это заключение торгового соглашения. Однако на данный момент по крайней мере мы видим существенный прогресс - появилась концепция, в соответствии с которой они согласились двигаться дальше и решать ключевые вопросы. Думаю, важнее всего достигнуть понимания с обеих сторон и договориться по поводу ключевых принципов: дать определение тому, что является субсидией, что такое защита интеллектуальной собственности и что такое государственное предприятие и т.д.", - отметила она.

В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 декабря тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд с 10% до 25%.