WSJ: в ОПЕК недовольны сближением России и Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Укрепление связей между Москвой и Эр-Риядом, а также координация их действий на нефтяных рынках вызывает недовольство у ряда государств, входящих в ОПЕК. Это утверждается в статье The Wall Street Journal.

"Пока ОПЕК изучает возможность сокращения добычи, чтобы скорректировать падение нефтяных цен, члены организации негодуют из-за тесных связей Саудовской Аравии и России", - констатируется в материале. В нем отмечается, что представители данных стран "все более озабочены тем, что Саудовская Аравия дает РФ, не входящей в ОПЕК, слишком много влияния на стоимость нефти". "По их словам, планы картеля поднять цены на нефть могут оказаться под угрозой без согласия России", - отмечается в публикации.

Как подчеркивает издание, "пока связь между двумя крупнейшими экспортерами нефти крепнет, многие члены картеля, в том числе Венесуэла, Алжир, Кувейт и Нигерия, ощущают, что оказались в стороне". Один из источников газеты из числа представителей стран ОПЕК отметил, что некоторые в организации считают несправедливым проведение Москвой и Эр-Риядом закрытых консультаций по нефти. По утверждению данного лица, решение Катара выйти из состава ОПЕК было в значительной степени продиктовано сближением РФ и Саудовской Аравии.

Еще один источник издания из числа представителей входящих в ОПЕК стран отметил, что для Эр-Рияда связи с Россией важны и в свете убийства в октябре этого года журналиста Джамаля Хашкаджи. Как говорится в публикации, "королевство все больше сближается с Москвой, поскольку нуждается в заключении новых альянсов" после произошедшего.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее сообщил, что министры ОПЕК+ на заседании 5 декабря продолжат переговоры об уровне сокращения добычи нефти в 2019 году. Россия наряду с Саудовской Аравией играет ключевую роль в соглашении ОПЕК+. Обе страны еще не пришли к консенсусу об объемах сокращения добычи в 2019 году.