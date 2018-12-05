ЦБ Китая продолжил укрепление национальной валюты до 6,8476 юаня за доллар

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк, НБК) осуществил в среду еще одно резкое укрепление курса жэньминьби (официальное название китайской валюты), повысив его на 463 базисных пункта - до 6,8476 юаня за доллар. Таким образом продолжился уверенный рост котировок, начавшийся 4 декабря.

Днем ранее банковский регулятор повысил курс до максимума с начала июня 2017 года - сразу на 492 пункта. "В случае, если [китайский] рынок сохранит наблюдаемую тенденцию к повышению активности, в нашу страну усилится приток активов из США и Японии - это повлияет на дальнейшее укрепление юаня", - отмечают обозреватели финансового портала "Дунфан цайфуван".

В первые месяцы текущего года наблюдалось устойчивое укрепление курса (за январь-апрель среднее значение составило 6,3500 юаней за доллар). В мае наметилась тенденция на понижение до среднемесячных 6,3757 юаня за доллар, которая на фоне торговых трений с США летом заметно усилилась (средний показатель за июнь-август достиг 6,6676). В сентябре девальвация продолжилась (6,8445) и стала особо ощутимой в октябре и ноябре (6,9263 и 6,9351 соответственно), когда котировки оказались на уровне 10-летнего минимума, а курс вплотную приблизился к психологической отметке 7 юаней за доллар.

Жэньминьби стал более динамично колебаться по отношению к доллару после того, как правительство КНР приступило к преобразованию традиционного нерыночного механизма формирования обменного курса. В августе 2015 года руководство НБК решило оптимизировать расчет валютных котировок за счет более гибкой методики, учитывающей больший спектр рыночных факторов. Переходу к более либеральной практике способствовало неизменно положительное сальдо во внешней торговле Китая с большинством стран, а также прочные позиции юаня в отношении денежных единиц других государств. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%.