В Приморье создали оптово-распределительный центр с доступной по цене рыбой

ТАСС, 5 декабря. Оптово-распределительный центр по торговле рыбой создан в Приморье, через него продукция по низкой цене поступит в 100 торговых точек края. Об этом в среду сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Оптово-распределительный центр создан на базе Госпродагентства. Предприятие будет реализовывать рыбу предпринимателям со складов во Владивостоке и Уссурийске. Таким образом, доступная рыба появится в более 100 торговых точках по всему краю", - говорится в сообщении.

Приморцы также смогут сами приехать на склад и приобрести горбушу по социальной цене 110 рублей за килограмм.

"Такие проекты важны прежде всего для социально незащищенных слоев населения - людей старшего поколения, многодетных и малообеспеченных семей. Добывая российскую продукцию, отправляя ее на экспорт, необходимо помнить, что это государственный ресурс, а не частная собственность, который должен обеспечивать продовольственную безопасность страны", - цитирует пресс-служба Кожемяко.

Социальная программа "Приморская рыба", разработанная по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, реализуется со 2 ноября. К ней присоединились как крупные торговые сети, так и индивидуальные предприниматели.