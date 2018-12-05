Гонконгский индекс Hang Seng сократился на 514 пунктов вслед за спадом на Уолл-стрит

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 декабря. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду начались со снижения котировок вслед за спадом на американском финансовом рынке. Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии сократился на 514 пунктов (1,89%) - до уровня 26745 пунктов, свидетельствуют биржевые индикаторы.

Отрицательная динамика охватила практически все "голубые фишки" по всему спектру акций. Более 6% потеряли держатели ценных бумаг Sunny Optical Technology (производитель линз для смартфонов). На 5,85% ухудшились позиции автомобилестроительной группы GAC (Guangzhou Automobile Group).

Во вторник индекс Dow Jones рухнул на 799,36 пункта (3,1%). По мнению аналитиков, инвесторов тревожит неопределенность перспектив урегулирования торговых споров между США и Китаем и проблемы американской экономики.

Негативная волна передалась азиатским площадкам. Отрицательной динамикой также охвачены фондовые биржи материкового Китая: главные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня при открытии потеряли 1,36% и 1,62%, соответственно.