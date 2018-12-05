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СМИ: Китай передал Греции первый всесезонный танкер для транспортировки СПГ в Арктике

Церемония присвоения имени судну состоялась 4 декабря на верфях Guangzhou Shipyard International на юге КНР, уточняет China Daily

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Китай инициировал процесс передачи греческой стороне первого в мире арктического танкера "Борис Соколов" для транспортировки в любое время года газового конденсата. Об этом сообщила в среду газета China Daily.

Церемония присвоения имени судну состоялась 4 декабря на верфях Guangzhou Shipyard International на юге КНР. "В прошлом суда осуществляли в Арктике транспортировку конденсата летом, однако новый аналог позволит это делать и зимой", - отметил представитель китайской стороны Чжоу Сюйхуэй.

Судно спущено на воду в июне и будет использоваться греческой компанией Dynacom на проекте "Ямал СПГ". Оно обладает ледовым классом Arc7, в длину достигает 214 м, в ширину - 34 м, вмещает до 60 куб. м газоконденсата и может эксплуатироваться при температуре - 50 по Цельсию. Скорость танкера составляет 13 узлов, ледопроходимость - 1,5 м носом и 1,6 м кормой.

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