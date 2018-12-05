Компания "Ильюшин" предложила Аргентине купить Ил-96

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская компания "Ильюшин" на переговорах в Буэнос-Айресе предложила Аргентине купить Ил-96 в различных версиях и комплектациях. Об этом ТАСС сообщил замдиректора по внешнеэкономической деятельности ПАО "Ил" Владимир Симаков.

"ПАО "Ил" предлагает аргентинской стороне самолет Ил-96, который по желанию заказчика может быть выполнен в различных вариациях и модификациях - пассажирском, грузовом, медицинском или "VIP-версии", - рассказал он.

Презентация Ильюшина состоялась по приглашению компании "ТурбоТехКом" (представитель ПАО "Ил" в регионе Латинской Америки) и прошла в аргентинской столице в рамках совместного заседания Совета предпринимателей России и Аргентины в преддверии встречи лидеров стран G20.

Другим предложением ПАО "Ил" стало возможное создание логистического оператора в регионе. Проект потребует порядка четырех - шести воздушных судов, которые можно приобрести в лизинг или взять в аренду, пояснил Симаков. Инфраструктура (аэропорт, ангары и т. д.), персонал, финансирование будет обеспечиваться аргентинской стороной. Ильюшин, с учетом требований клиента, обеспечивает подготовку судов, комплексное послепродажное обслуживание, поставку необходимого оборудования и обучение специалистов.

Кроме того, по словам Симакова, также обсуждалась возможность кооперации по проектам самолетов Ил-103 и Ил-114. "По результатам форума делегация ПАО "Ил" провела ряд продуктивных встреч с потенциальными партнерами относительно вопросов возможной кооперации в рамках предложенных проектов и налаживания тесного взаимодействия в данной сфере", - сказал он.