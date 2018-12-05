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"Яндекс" и телеканал "Супер" заключили мировое соглашение по иску о пиратских копиях

"Парнас-Медиа" полностью отказалась от исковых требований в связи с заключением антипиратского меморандума, отметила юрист "Яндекса"
© Виктор Васенин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" и телеканал "Супер" заключили мировое соглашение по иску о пиратских копиях сериалов, передает корреспондент ТАСС из зала Московского городского суда.

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"Просим утвердить мировое соглашение между компаниями "Яндекс" и "Парнас-Медиа", - обратилась к суду юрист "Парнас-Медиа" - компании, владеющей телеканалом.

В мировом соглашении "Парнас-Медиа" полностью отказалась от исковых требований в связи с заключением антипиратского меморандума и обязательствами обеих сторон исполнять его положения, сообщила на заседании суда юрист "Яндекса".

"Условие заключение мирового соглашения - полный отказ истца от требований. Это связано с подписанием нами антипиратского меморандума, который регулирует наши взаимоотношения и предусматривает внесение в реестр списка пиратского продукта и удаление ссылок на него", - пояснила суду юрист "Яндекса".

Положения мирового соглашения вызвали удивление у суда. "Вы могли просто отказаться от иска, почему мировое соглашение заключено на таких условиях?" - обратилась к истцам судья. Стороны пояснили, что достигли договоренности в рамках меморандума и пришли в мировом соглашении именно к представленным формулировкам. Если суд сочтет мировое соглашение составленным в рамках закона, то может утвердить его после проверки документов.

"Парнас-Медиа" является владельцем телеканала "Супер" и обращался с иском к "Яндексу" в связи с размещением в поисковике ссылок на ряд его телепроектов. Также Мосгорсуд в среду планирует рассмотреть иск к "Яндексу" канала ТВ3, по которому может быть заключено аналогичное мировое соглашение.

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