Курс доллара вырос до 66,85 рубля

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 66,85 рубля.

Курс евро снизился на 10 копеек и достиг отметки 75,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,26%, до уровня в 2412,57 пункта.

Индекс РТС опустился на 1,61% и составил 1137,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.