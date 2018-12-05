На нацпроекты в социальной сфере выделят порядка 6,6 трлн рублей за шесть лет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Общий объем ассигнований на национальные проекты в сфере образования, здравоохранения, демографии и науки составит за шесть лет 6,6 трлн рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Общий объем средств на реализацию четырех курируемых мной национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Наука" составляет на шесть лет 6,6 трлн рублей", - сказала она в ходе правительственного часа на заседании Совета Федерации.

Голикова добавила, что все нацпроекты должны быть утверждены до 30 декабря. "До 14 декабря все регионы должны представить в министерства и правительство свои региональные проекты, которые должны корреспондироваться с показателями федеральных и национальных проектов", - уточнила она.

