Пашинян хотел бы обсудить с Путиным вопрос цены на газ

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян собирается обсудить вопрос о цене на природный газ с президентом России Владимиром Путиным 6 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом заявил сам и.о. главы кабмина республики, отвечая на вопросы журналистов в среду.

"Мы собираемся обсудить все вопросы нашей повестки, в том числи и вопрос газа. Что касается наших ожиданий или какова будет цена, я сейчас ничего сказать не могу, наши желания и аргументы ясны, остается об этих аргументах и доводах прийти к согласию с президентом России", - отметил он.

Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры о снижении цен на газ с российской стороной. В настоящее время Армения платит России $150 за 1 тыс. куб. м газа.

Поставки природного газа в Армению осуществляет дочернее предприятие "Газпрома" - компания "Газпром Армения".

6 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего совета Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).