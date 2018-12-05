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Пашинян хотел бы обсудить с Путиным вопрос цены на газ

Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что ведут с Россией переговоры о снижении цен на газ

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян собирается обсудить вопрос о цене на природный газ с президентом России Владимиром Путиным 6 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом заявил сам и.о. главы кабмина республики, отвечая на вопросы журналистов в среду.

"Мы собираемся обсудить все вопросы нашей повестки, в том числи и вопрос газа. Что касается наших ожиданий или какова будет цена, я сейчас ничего сказать не могу, наши желания и аргументы ясны, остается об этих аргументах и доводах прийти к согласию с президентом России", - отметил он.

Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры о снижении цен на газ с российской стороной. В настоящее время Армения платит России $150 за 1 тыс. куб. м газа.

Поставки природного газа в Армению осуществляет дочернее предприятие "Газпрома" - компания "Газпром Армения".

6 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего совета Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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