Мосгорсуд утвердил мировое соглашение "Парнас-Медиа" и "Яндекса"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду утвердил мировое соглашение "Парнас-Медиа", владеющей телеканалом "Супер", и "Яндекса" по иску о пиратских копиях сериалов, передает кореспондент ТАСС.

За чистый Рунет. Как будет работать антипиратский меморандум

"Прекратить производство по иску в связи с заключением мирового соглашения", - огласила решение судья. Принципиальным условием заключенного соглашения является отказ от исковых требований в связи с подписанием сторонами антипиратского меморандума.

Положения мирового соглашения вызвали удивление у суда. "Вы могли просто отказаться от иска, почему мировое соглашение заключено на таких условиях?" - обратилась к истцам судья. Стороны пояснили, что достигли договоренности в рамках меморандума и пришли в мировом соглашении именно к представленным формулировкам.

Мосгорсуд также утвердил мировое соглашение между "Газпром-медиа", владеющей телеканалом ТВ-3 и ООО "Яндекс" по иску о пиратских копиях сериалов.

"Прекратить производство по иску в связи с заключением мирового соглашения", - огласила решение судья. Соглашение также заключено на условии отказа истца от требований в связи с подписанием сторонами антипиратского меморандума.

"Парнас-Медиа" является владельцем телеканала "Супер". Компания подавала иск к "Яндексу" в связи с размещением в поисковике ссылок на ряд его телепроектов. Также Мосгорсуд в среду планирует рассмотреть иск к "Яндексу" канала ТВ3, по которому может быть заключено аналогичное мировое соглашение.