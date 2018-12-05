Греф ожидает введения санкций США на два некрупных российских банка

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что США в следующем году могут ввести новые санкции в отношении двух некрупных российских банков. Такое мнение глава кредитной организации высказал в ходе публичной дискуссии First talk с клиентами банка.

"Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня - это два российских банка, скорее всего. Пока не обсуждается ни один из крупных банков. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц", - отметил Греф.

При этом он добавил, что конечное решение США по санкциям, которое ожидается весной следующего года, "знает только один Господь Бог". Однако глава Сбербанка отметил, что новые ограничения не нанесут большого урона России даже в случае отключения от международной межбанковской системы передачи информации и платежей SWIFT. "Ситуация тревожная, но не критичная", - добавил Греф.