Суд отказал "Росгосстраху" в иске к экс-гендиректору Маркарову о продаже "РГС-Армения"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области отказал "Росгосстраху" в иске к бывшему генеральному директору Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 1,3 млрд рублей за продажу дочерней компании "РГС-Армения". Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд решил в удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд", - сказала судья.

"Росгосстрах" пытался взыскать с Маркарова 1,3 млрд руб. - такие убытки, по мнению истца, понесла компания в результате продажи СЗАО "РГС-Армения" в мае 2017 года компании Cimarex Management Limited. По мнению истца, армянская "дочка" была продана по заниженной цене - за 480 млн руб. - при том, что на момент подачи иска балансовую стоимость ее чистых активов "Росгосстрах" оценивал в более чем 893 млн рублей. В ходе процесса оценка была увеличена до 1,834 млрд руб.