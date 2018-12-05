Дума Хабаровского края приняла бюджет на 2019 год с дефицитом 8,1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Законодательная дума Хабаровского края приняла бюджет на 2019 год с дефицитом в 8,1 млрд рублей, сообщил председатель думы края Сергей Луговской.

"Проект закона принят в качестве краевого закона", - сказал Луговской. Общий объем доходов на 2019 год запланирован на уровне 95,7 млрд рублей, расходов - 103,8 млрд рублей. Предельный объем государственного долга Хабаровского края на 2019 год установлен в размере 74,3 млрд рублей.

Ко второму чтению законопроекта в думу поступило около 100 поправок, а к третьему чтению минфин края предоставил уточнения, в частности, уменьшив на 98,2 млн рублей финансирование краевого сельскохозяйственного фонда. Однако основные характеристики краевого бюджета, а также источники финансирования его дефицита не изменились.

Дума также утвердила бюджет на 2020 и 2021 год.

Бюджет требует корректировки

Луговской считает, что принятый бюджет необходимо корректировать.

"Курс этого бюджета - оптимизация, сокращение расходов и снижение госдолга. Мы не могли не принять даже такой сложный бюджет, где мы видим выпадение расходов по важным позициям и в здравоохранении, и в образовании, в ЖКХ. Мы все наши чаяния обозначили, и при корректировке бюджета будем настаивать на увеличении расходов именно на первоочередные, социальные нужды", - сказал Луговской журналистам после заседания.

Во время заседания думы депутаты также обращали внимание на недостаточное финансирование строительства жилья в селах и газификации населения, а также на обеспечение средствами выравнивания тарифов на тепло, воду, электроэнергию для жителей края.