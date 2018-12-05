В Москве разработают новые меры поддержки экспорта после конференции "ВЭД 2.0"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/ Столичные власти планируют создать новые меры поддержки экспортноориентированных московских компаний после проведения конференции "ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта".Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на пресс-конференции, посвященной ВЭД.

Фурсин отметил, что уже разработаны стимулирующие меры поддержки для столичных экспортеров, в том числе и для малого бизнеса. Так, власти Москвы через Московский экспортный центр субсидируют до 100% затрат на участие предпринимателей в зарубежных выставках. Помимо этого, бизнесменам оказывается помощь в подготовке презентации своей продукции, а также содействие в организации встреч с потенциальными клиентами на выставках.

"Для нас является актуальным выстроить систему, отвечающую запросам рынка и предпринимателей-экспортеров. Мы делаем не формат конференции, а формат форсайт-сессии, где будут обозначены сложности экспортеров и их потребности. По итогам [мероприятия] власти готовы аккумулировать новые параметры поддержки [экспортеров]", - сказал Фурсин.

О конференции

Конференция "ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта" при организации Московского экспортного центра (МЭЦ) пройдет в столице 10 декабря. Ожидается, что в ней примут участие более трех тысяч человек из 20 стран.

МЭЦ был создан в 2017 году и является подведомственным учреждением департамента предпринимательства и инноваций Москвы в 2017 году. Учреждение помогает экспортно- ориентированным компаниям выстраивать каналы сбыта за рубежом.