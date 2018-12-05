Минфин в период с 7 декабря по 14 января направит на покупку валюты 366,1 млрд руб.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минфин России направит на закупку иностранной валюты в период с 7 декабря 2018 г. по 14 января 2019 года 366,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 366,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 17,4 млрд руб." - говорится в сообщении.

В период с 8 ноября по 6 декабря этого года Минфин направил на покупку валюты 525,8 млрд руб. нефтегазовых доходов.

При этом, Минфин прогнозирует дополнительные доходы от нефти в декабре на уровне 359,1 млрд рублей.